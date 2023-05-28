رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة المنيا .. تظهر أول يونيو

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنيا يهم كثيرا من الطلاب وأولياء الأمور، إذ تعلن مديرية التربية والتعليم النتيجة عقب انتهاء أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، والتي بدأت أمس السبت، وتستمر لمدة أسبوع، ثم يتم مراجعة وتدقيق الدرجات داخل الكنترول الرئيسي، ثم اعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنيا

وقال حمدي مصطفى، القائم بأعمال وكيل وزارة التعليم في محافظة المنيا، إن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنيا سيتم وضعه على الصفحة الرسمية للمحافظة، بعد أن يعتمد اللواء أسامة القاضي محافظ الأقليم النتيجة خلال النصف الأول من شهر يونيو المقبل، ويمكن الحصول علي النتيجة من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنيا

كما أن الصفحة الرسمية الخاصة بالعلاقات العامة لمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، تخصص رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنيا ويمكن الحصول علي النتيجة بعد اعتمادها من هنا.

وأدي أكثر من 94 ألف طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية داخل 413 لجنة موزعة علي الإدارات التعليمية التسع في محافظة المنيا، حيث انتهت الامتحانات يوم 25 مايو الماضي، وبدأت أعمال التصحيح وتقدير الدرجات السبت الماضي، وتستغرق أسبوع، عقب ذلك يتم مراجعة النتيجة، قبل اعتمادها بشكل رسمي، ثم إعلانها في نفس اليوم من خلال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في محافظة المنيا.