إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 4 أشخاص، في انقلاب سيارتي ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي، بالقرب من محور سمالوط في شمال محافظة المنيا.

انقلاب سيارتين على الطريق الصحراوي الغربي

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي في شمال محور سمالوط.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمد السيد، 20 عاما، سائق، ومحمود رمضان، 27 عاما، عامل، يقيمان في محافظة الغربية، وتم نقلهما إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه كسور.

نقل المصابين إلى المستشفي النموذجي

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من مأمور مركز سمالوط، بانقلاب السيار رقم «2126 ع ل و»، ربع نقل، على الطريق الصحراوي الغربي جنوب محور سمالوط، وأفادت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة محمود شحاتة 21 عاما، سائق، محمد سيد 22 عاما، عامل، يقيمان بمركز سمالوط، وتم نقلهما إلي المستشفي النموذجي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.