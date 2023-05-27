رئيس جامعة المنيا يتفقد سير الامتحانات الإلكترونية لكليتي طب الأسنان والصيدلة

تفقد الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، سير الامتحانات الإلكترونية في أول أيامها لكليات القطاع الطبي، والتي يؤديها طلاب البرنامج المتميز لكلية طب الأسنان، والمستوى الرابع لطلاب الصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية بالحرم الجامعي؛ يأتي ذلك حرصًا من الجامعة على التوسع في تطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلياتها خلال أسبقيتها الأولي، والتي تضمن من خلالها تطوير نظم التقويم والامتحانات، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، والنهوض بالعملية التعلمية نحو التحول الرقمي لجميع نظم المخرجات التعليمية التي تلعب دورًا أساسيًا لمراقبة جودة التعليم وأداء الطلاب.

رافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية ياسر فتحي عميد كلية طب الأسنان، محمد عبد العزيز عميد كلية الصيدلة، أحمد سمير مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، ومصطفي خليل نائب مدير المركز.

انتظام الأنظمة البرمجية للاختبارات

وخلال الجولة اطمئن رئيس الجامعة على انضباط قاعات اللجان، وحسن سير الامتحانات، وانتظام عمل الأنظمة البرمجية للاختبارات الإلكترونية، وتواجد الملاحظين والمراقبين، والتصدي بكل حزم لأية حالات غش وعدم اصطحاب الهاتف المحمول، وتوافر كل سبل الراحة والأجواء المناسبة التي تضمن أداء الطلاب امتحاناتهم دون أي معوقات.

بدء الامتحانات في 5 كليات

وبدأت خمس كليات بجامعة المنيا امتحاناتهم بكليات طب الأسنان والصيدلة بمركز الاختبارات الإلكترونية، والفنون الجميلة، والهندسة، والتربية الفنية، وتتوالي جميع كليات الجامعة امتحاناتها لتبدأ رسمياً الامتحانات في الثالث من يونيو المقبل بجميع كليات الجامعة، وتنتهي في السادس والعشرين من نفس الشهر.