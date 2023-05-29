رئيس أزهرية كفر الشيخ: استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ استمرار أعمال تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الابتدائية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني 2022 - 2023، بمركز التصحيح، والذي يُقام بمعهد كفر الشيخ النموذجي الابتدائي.

مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق

وأشار «شهاوي»، إلى أنه يحرص بشكل يومي على تفقد مركز التصحيح، والالتقاء برئيس المركز ومساعدوه والمصححين والمراجعين الفنيين، للتأكيد على بعض النقاط التي تخص عملية التصحيح والتي يأتي في مقدمتها مراعاة الدقة التامة عند تصحيح الأوراق، وعدم ترك أي إجابات محتملة دون تقدير، والتنويه على أن نموذج الإجابة يُعد استرشادياً ويجب وضعه أمام أعين المصحح طوال تصحيح الأوراق وعدم الاعتماد على الذاكرة فقط.

تصحيح كافة جزئيات الإجابة

وذكر رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنه شدّد على المصححين بمراعاة الدقة التامة، وتصحيح كافة جزئيات الإجابة والتوقيع عليها داخل وخارج الورقة، وكذا تحري الدقة عند نقل الدرجة من داخل الورقة إلى المرآة مع التوقيع ثلاثياً عليها، وأيضاً عند التجميع وتفقيط الدرجات بوجه الورقة، والاهتمام بعمليات المراجعة الفنية بدقة تامة.