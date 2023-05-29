إخماد حريقين في المنيا دون إصابات.. ماس كهربائي السبب

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، حريقين اندلعا بسبب حدوث ماس كهربائي، دون إصابات بشرية، الأول داخل منزل بقرية نزلة اسطال بسمالوط، والثاني داخل غرفة تابعة للسكة الحديد بمدينة المنيا.

حريق داخل منزل بسمالوط

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق بالطابق الثاني بمنزل مهني طلعت بقرية نزلة إسطال التابعة لمركز سمالوط.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي، وتم السيطرة عليه وإخماده قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وبالفحص تبين أن الحريق أسفر عن احتراق بعض الأثاث ومحتويات المنزل دون إصابات بشرية، وتم اخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة.

حريق بغرفة تابعة للسكة الحديد

كما تلقى مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا، باندلاع حريق بغرفة تابعة للسكة الحديد.

بانتقال قوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطره عليه، وبالفحص تبين نشوبه بألواح خشبية داخل غرفة تابعة للسكة الحديد بسبب حدوث ماس كهربائي دون إصابات بشرية، حيث انحصرت الخسائر المادية في احتراق الألواح الخشبية وتم إخطار النيابة العامة للتصرف.