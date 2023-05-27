أبرز ما تناوله كتاب وزارة الداخلية حول إرشادات الحج والعمرة.. تعرف عليها

نشرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالتنسيق مع دار الإفتاء، كتاب الحج والعمرة، الصادر عن الدار، والبوابة المصرية الموحدة للحج على موقع الوزارة الإلكتروني، ولذلك ترصد «الوطن» أبرز ما تناوله الكتاب حول إرشادات الحج والعمرة.

نصائح وتوجيهات قبل السفر

أولا: على الحاج أو المعتمر أن يقصد بنسكه وجه الله تعالى والتقرب اليه بما يرضيه من الطاعات في تلك الأماكن المقدسة، ويحذر في ذلك الرياء والمفاخرة والسمعة، حتى يسلم من حبوط العمل.

ثانيًا: على كل مسلمة ومسلم دعاه الله لحج بيته وعمرته أن يخلص التوبة إلى الله سبحانه، ويسأله غفران ذنوبه؛ ليبدأ عهدا جديدا مع ربه، ويعقد معه صلحا لا يحنث فيه.

ثالثًا: من علامات الإخلاص: أن يتم إعداد نفقة الحج من أطيب الكسب، فإن الله طيب لا يقل إلا طيبا، ومن حج من مال غير حلال ولبى: لبيك اللهم لبيك» قال الله سبحانه له - كما جاء في الحديث الشريف «لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك».

رابعًا: من مظاهر التوبة وصدق الإخلاص فيها: أن يطهر الإنسان نفسه ويخلص رقبته من المظالم وحقوق الغير فيرد الديون إلى أصحابها متى استطاع إلى ذلك سبيلا ويتوب إلى الله ويستغفره فيما عجز عن رده وأن يصلا أرحامه ويبر والديه ويترضى من إخوانه وجيرانه.

خامسًا: ينبغي لمن قدر له الله تعالى النسك أن يتعلم ما يحتاج من أحكام الحج والعمرة بحيث تقع أعماله صحيحة شرعا ويسأل أهل الفقه والفتوى -خاصة المؤسسات الإفتائية- عليه؛ ليكود على بينة فى أمره.

سادسًا: من المهم أن يستعد الحاج بتهيئة نفسه روحيا بالاستعداد الصادق وتحديد النية والتوجه الخالص فما سنه وبين الله تعالى.

سابعًا: كذلك من المهم أن يتم الاستعداد البدني لأعمال الحج، وهي أعمال تحتاج إلى مجهود بدني شاق في المقام الأول، مما يتطلب توفر الطاقة والاستقرار في النفس والجسم، وهذا يستلزم القيام بممارسة رياضة المشي على الأقل ولو لمسافات قصيرة قبل السفر، وتغيير عادت النوم والأكل ونحو ذلك.

ثامنًا: من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة على تحمل أعباء السفر ومشقاته فلا حرج عليك أيها المسلم إذا قعد بك عجزك الجسدي عن الحج فإن الحج مفروض على القادر المستطيع.

تاسعًا : من الاستطاعة المشروطة لوجوب الحج: القدرة المالية على تكلفة الرحلة ذهابًا وإيابًا مع كفاية من تلزمه تفقتهم خلال مدة السفر.

نصائح وتوجيهات قبل السفر للحجاج والمعتمرين

عاشرًا: لا تكلف نفسك فوق طاقتها في المال أو الجهد الجسدي، واحرص على راحة غيرك، كما تحرص على راحة نفسك، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك به.

حادي عشر: عليك أن تخبر أقرب الناس إليك بما لك أو عليك، وحث الأبناء والبنات والأهل والإخوان على تقوى الله والتمسك بآداب الدين والمحافظة على أداء فرائضه.

النصيحة الثانية عشر: الاستعداد للرحلة المباركة والتجهيز لمستلزماتها، ومنها: ملابس الإحرام، وأخذ التطعيمات المقررة من الجهات الصحية، ومراعاة ما تقتضيه حالتك الصحية أثناء الرحلة ذهابا وإيابا.

النصيحة الثالثة عشر: وجوب الالتزام بالتعليمات والإجراءات المنظمة، ومراجعة الجهة المنظمة لفوجك في اتخذت من أجل سلامة الحج، وكل الاستشارات الشرعية والإدارية والطبية والوقائية.

النصيحة الرابعة عشر: ينبغي أن يتأكد الحاج في يوم السفر من الوقت المحدد للسفر وترتيباته، والحرص على اقتناء الوثائق اللازمة، واصطحاب ما يفيد بالحالة الصحية من كميات الأدوية المناسبة بناء على استشارة طبية، والتنسيق مع مسؤول الحملة المختص، وليحرص على دعاء السفر أثناء رحلته.

النصيحة خامسة عشر: ينبغى إشاعة روح التسامح والتعاون بين الحجاج ومساعدة بعضهم بعضا، ويراعى دائما المسنون وذوو الهمم والنساء، سواء في ذلك أثناء ركوب وسيلة السفر والانتقالات والسكن وأداء المناسك.

النصيحة السادسة عشر: في أثناء ركوب وسيلة السفر كالطائرة ينبغي التزام الهدوء والنظام، واتباع التعليمات المقررة، والحرص على الطهارة التامة قبل الصعود؛ وبالنسبة للحجاج المتوجهين إلى مكة مباشرة، يفضل ارتداء ملابس الإحرام قبل الصعود إلى الطائرة.

النصيحة السابعة عشر: في أثناء السفر يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، والذكر والاستغفار، والدعاء، وتلاوة القرآن وتدبر معانيه، مع المحافظة على الصلوات في جماعة، وحفظ اللسان من القيل والقال، والخوض فيما لا يعنيه.