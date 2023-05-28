 البابا تواضروس يعود إلى أرض الوطن بعد رحلة رعوية استغرقت 13 يوما

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد، البابا تواضروس الثاني، عائدًا من رحلة رعوية استغرقت 13 يومًا، زار خلالها الڤاتيكان وثلاث إيبارشيات قبطية في أوروبا.

عودة البابا تواضروس إلى أرض الوطن بعد لقاء بابا الفاتيكان

والتقى بابا الڤاتيكان، البابا فرنسيس، وذلك بمناسبة مرور 50 سنة على عودة العلاقات بين الكنيستين القبطية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعشر سنوات على أول زيارة للبابا تواضروس للڤاتيكان.

جولة رعوية في روما

وشملت الجولة الرعوية للبابا تواضروس، إيبارشية تورينو وروما، وإيبارشية ميلانو، بإيطاليا، إلى جانب إيبارشية النمسا.

وكان البابا تواضروس الثاني ترأس خلال جولته في أوروبا، قداس عيد الصعود المجيد في كنيسة العذراء المنتصرة بالعاصمة النمساوية ڤيينا.

شارك في صلوات القداس من أحبار الكنيسة، إلى جانب أسقف النمسا نيافة الأنبا جابريل، أصحاب النيافة الأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، والأنبا أنيانوس أسقف بني مزار.

كما شارك في الصلوات عدد من الآباء الكهنة والرهبان وشعب الكنيسة.

وألقى البابا عظة القداس وخلالها أشار إلى أن الكنيسة تحتفل بعيد صعود المسيح إلى السماء بعد أربعين يومًا من عيد القيامة، وأن المسيح خلال تلك الأربعين يومًا ظل يُحدث تلاميذه عن الأمور المختصة بملكوت السماوات، ويشرح لهم كيف تكون حياتهم بعد أن يصعد إلى السماء، وهذه الأمور تسلمناها من التقليد المقدس منذ أيام الآباء الرسل.

وأوصى بأنه يجب على كل أسرة أن تُربي أبناءها لكي يكون لهم نصيبًا في السماء.