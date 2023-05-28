أول تعليق من بايدن بعد اتفاق سقف الدين: القانون يمنع التخلف عن السداد

حث الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس على تمرير الاتفاق المبدئي حول رفع سقف الدين.

وتوصل المفاوضون الجمهوريون والرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى اتفاق مبدئي بشأن رفع سقف الدين وخفض إنفاق الميزانية في المشاورات لمنع التخلف عن سداد ديون البلاد.

وقال بايدن، في أول تعليق له على الاتفاق، إن مشروع قانون رفع سقف الدين، سيمنع التخلف عن السداد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية

اتفاق رفع سقف الدين يبقى على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري، كيفن مكارثي، أشار في وقت سابق، من اليوم الأحد، إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الدين، وقال إن اتفاق سقف الدين لا يشمل أي ضرائب أو برامج جديدة

وأضاف مكارثي، أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق.وكان مصدر أمريكي، قال في وقت سابق، إن اتفاق رفع سقف الدين يبقي على الإنفاق غير الدفاعي مستقرا حتى عام 2024