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رئيس الكونجرس: اتفاق سقف الدين يحظى بتأييد الجمهوريين

كتب:

شريف سليمان
08:40 م | الأحد 28 مايو 2023
السيناتور كيفن مكارثي

السيناتور كيفن مكارثي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن رئيس مجلس النواب الأمريكي السيناتور كيفن مكارثي، قال إن 95% من الجمهوريين متحمسون لاتفاق سقف الدين مع البيت الأبيض.

الاتفاق الجديد يشمل بعض البنود

وأضاف «مكارثي» في حديثه لشبكة «فوكس نيوز»، أن الاتفاق الجديد يشمل بعض البنود التي تم الاتفاق عليها مع الرئيس الأمريكي التي تشمل قيودًا على إنفاق الإدارة الأمريكية، وفق ما نقلته رويترز.

وأضاف «مكارثي» أن اتفاق سقف الديون خطوة في الاتجاه الصحيح، موضحًا أنه يتوقع موافقة أغلبية الجمهوريين في الكونجرس لصالح الاتفاق.

الكونجرس بصدد التصويت الأخير على الاتفاق برفع سقف الدين

يذكر أن الكونجرس بصدد التصويت الأخير على الاتفاق برفع سقف الدين الأمريكي الأربعاء المقبل بعد اتفاق تم بين رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي، والرئيس الأمريكي جو بايدن أمس السبت.

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