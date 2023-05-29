تدريب صغار الفلاحين على استخدام «المرشد الذكي» لزيادة إنتاج المحاصيل بالمنيا

نظمت الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية، أمس، مدرسة حقلية، في قرية منهري بمركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، لتدريب صغار الفلاحين على استخدام الإرشاد الرقمي، من خلال تطبيق المرشد الذكي، وهو من تطبيقات الإرشاد الزراعي التفاعلي، ويساعد الفلاحين على التكيف مع التغيرات المناخية التي تواجه القطاع الزراعي، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وإنتاج الأسمدة، وترشيد تكاليف الإنتاج الزراعي، وذلك ضمن فاعليات مبادرة ازرع، التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

المرشد الذكي يقدم حزمة خدمات للفلاحين

وقال المهندس ماجد بولس، نائب مدير التنمية الريفية بالهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية، في أثناء التدريب، إنّ الفلاح المصري يحتاج إلى إرشاد مناخي تفاعلي، موضحًا أنّ المرشد الذكي يقدم حزمة من الخدمات للمزارعين، إذ جرى تصميمه من خلال برامج فنية لـ16 محصولًا زراعيًا، وهو مرتبط ومتصل بمجموعة من المحطات التي ترصد وتقيس التغيرات في الطقس من رياح ورطوبة وأمطار، ويقدم برنامجا فنيا متكاملا، بداية من تجهيز التربة وحتى الحصاد.

وأضاف «بولس»، أنّ المرشد الذكي يساعد الفلاح على مواجهة التغيرات المناخية، لافتًا إلى أنّ محافظة المنيا شهدت سقوط أمطار خلال شهر مايو الجاري، وهذا طقس غير معتاد، مما يؤكد على أهمية استخدام الإرشاد الرقمي للمزارعين.

وأوضح أنّ الفلاح يسجل في المرشد الذكي، ويحدد موقعه الجغرافي للأرض الزراعية ونوعية المحصول، وبناء عليه، يتفاعل معه المرشد الذكي، ويقدم برنامجًا فنيًا كاملًا طبقًا للظروف المناخية التي تسود منطقة الزراعة.

المنافسة في الأسواق الأكثر ربحية

وأشار إلى أنّ المرشد الذكي، يقدم للمزارعين معلومات عن تدوير المخلفات الزراعية، والحصول على شهادات جودة تمكنهم من المنافسة في الأسواق الأكثر ربحية، ويربطهم بالأسواق الرئيسية مثل أكتوبر والعبور، لمعرفة أسعار المحاصيل، حيث يمكن التطبيق صغار الفلاحين من الإنتاج بقوة وجودة عالية والقدرة على الوصول لمعايير الجودة.

وقال أحمد علام عبد ربه، مزارع، من قرية طوخ الخيل، إنّ التدريب على استخدام المرشد الذكي، أفاد صغار الفلاحين في معرفة أسعار المنتجات والمحاصيل، وطرق الزراعة الحديثة والجيدة وتوقيتات إضافة المبيدات والأسمدة في الوقت المناسب، والتعرف على التغيرات المناخية، وترشيد استهلاك المياه ومعرفة أمراض النباتات، وتقديم الارشادات الزراعية التي تنهض بالمحاصيل، وتحافظ على البيئة، من خلال منع حرق المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة، مشيدًا بأهمية مبادرة ازرع التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل التنموي، في مساعدة صغار الفلاحين.