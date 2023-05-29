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حياة كريمة تستقبل جورج ألبرت موهبة المنيا في النحت: «هيوصل للعالمية قريب»

كتب:

محمد عزالدين
02:19 ص | الإثنين 29 مايو 2023
جورج ألبرت

جورج ألبرت

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة حياة كريمة، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لجورج ألبرت، ابن مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا، مدونة عليها: «امبارح وعدناكم أننا هنقابل جورج والنهارده مؤسسة حياة كريمة وفت بوعدها ليكم».

جورج أبهر الجميع بموهبته

وأضافت: «مؤسسة حياة كريمة استقبلت النهاردة جورج ألبرت ابن محافظة المنيا واللي أبهر الجميع بموهبته الاستثنائية في النحت».

وتابعت مؤسسة حياة كريمة: «اتكلمنا مع جورج كتير علشان نعرف منه إمتى بدأ شغفه بالنحت وإزاي قدر يوصل للمستوى ده من الاحترافية».

وواصلت: «مؤسسة حياة كريمة مستمرة في رحلة تبني الموهوبين ودعمهم والنهاردة إحنا بنكمل رحلتنا دي وبنعلن عن دعمنا الكامل لموهبة جورج، ودعمنا مكمل لكل الموهوبين الحقيقين في كل المجالات وفي كل مكان في مصر».

واختتمت: إحنا بندعم جورج وإحنا متأكدين من أن جورج بموهبته هيقدر يوصل للعالمية قريب جدا.. جورج أهلا بيك في أسرة حياة كريمة».

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