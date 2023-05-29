زراعة 1684 فدانا بالنخيل في جنوب سيناء.. البرجي والمجدول أشهر الأنواع

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن زراعة النخيل أصبحت ذات شهرة كبيرة بالمحافظة، إذ تنتج أجود أنواع التمور من البلح المجدول والبرحي، والتي يوجد فيها نسبة سكر طبيعية، وتصلح لمرضى السكري، مشددًا على أن نظام زراعتها يعتمد على الأمطار والمياه الجوفية.

زراعة 1687 فدانا

وأضاف «شطا»، أن إجمالي المساحة المنزرعة نخيل تبلغ 1684 فدانًا، موزعة على مدن طور سيناء ورأس سدر ونويبع، موضحًا أن أشهر أنواع البلح في المحافظة هي البرحي، المجدول، السعيدي، المجهول، السمان.

7 توصيات لمزارعي النخيل.

1- سرعة فصل وزراعة الفسائل حتي نهاية هذا الشهر، وزراعتها مباشرة.

2- انتظام عمليات الري للنخيل المثمر أو غير المثمر أو الصغير خلال شهري مايو ويونيو .

3- يجب على مزارعي أشجار النخيل إضافة الدفعة الثانية من السماد الأزوتي في أول الشهر في المناطق الباردة.

4 - ضرورة خدمة رأس النخلة، عن طريق الخف والتقويس للأصناف ذات العذوق الطويلة.

5- عند اكتشاف أي إصابة بسوسة النخيل الحمراء يتم العلاج.

6- رش الأشجار بمبيد كلورزان أو تافابان بمعدل 3سم / 1 لتر خلال شهر مايو .

7- ضرورة مكافحة مرض أعفان الجذور.