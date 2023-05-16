«زراعة النواب» توصي بزيادة مخصصات إنتاج التقاوي ومقاومة سوسة النخيل

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، بالموافقة على توفير المبالغ المطلوبة لاستكمال جهود ومشروعات وزارة الزراعة في عدد من القطاعات بقيمة اجمالية نحو 3.249 مليار جنيه.

مناقشة الموازنة العامة

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يخص وزارة الزراعة للعام المالي الجديد 2023/2024.

وجاء من بين تلك القطاعات والمشروعات، ما يخص شتلات القصب وإنتاج تقاوى الخضر، ومشروع مقاومة الأمراض مثل سوسة النخيل وذبابة الفاكهة وغيرها من الآفات.

آليات الحفاظ على الثروة الحيوانية

وتضمنت أيضا المبالغ المخصصة للقوافل البيطرية، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، مخصصات الحقول الإرشادية، والإرشاد الزراعي، نظرا لأهمية التوعية الزراعية في تلك الفترة الهامة التي تتطلب تكثيف الجهود لمواجهة التحديات العالمية.

وقال رئيس اللجنة، إن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة بالدولة حاليا، في ظل التداعيات العالمية في ملف الغذاء، ما يتطلب تكثيف كل الجهود في مواجهة تلك التداعيات والتغيرات المناخية.

وأضاف «الحصري»: «نستهدف من الموازنة الجديدة، زيادة حجم الإنتاجية لاسيما في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية و الخضر وشتلات قصب السكر بالإضافة إلى مقاومة سوسة النخيل وغيرها من الآفات التي تهاجم الزراعات الهامة، إلى جانب التوسع في القوافل البيطرية وتطوير المكينة الزراعية، وكذلك العمل على زيادة أجور العاملين».