«يدوم الفرح» تحقق حلم «ندى» بالزواج بعد تأجيل 3 سنوات.. «اشترت لها أجهزة»

سمعت ندى صلاح، ابنة مركز البلينا بمحافظة سوهاج وأسرتها، وتعيش في إحدى الوحدات السكنية بمساكن الإيواء، بمبادرة «يدوم الفرح» التابعة لـ«حياة كريمة»، لتجهيز الفتيات بالأسر الأولى بالرعاية، لتسارع ندى في التقديم بالمبادرة، لاستكمال جهازها وتحقيق حلمها بالزواج، بعد تأجيله لأكثر من 3 سنوات، بسبب عدم مقدرة والدها، عامل يومية، على شرائه.

«يدوم الفرح» تحقق حلم «ندى»

وقالت ندى لـ«الوطن»، إنها لم تتوقع أن تُقبل بالمبادرة، وكانت حلمًا وتحقق: «قدمت ونسيت الموضوع وكان حلم، وماصدقتش نفسي لما بلغوني إني اتقبلت، وحمدت ربنا كتير أنه نصرني أنا وأهلى مع خطيبي وأهله»، وأوضحت أنّ زفافها تأجل أكثر من 5 مرات لاستكمال جهازها، وعدم استطاعتها وأهلها توفير ثمنه، فراتبها البسيط مع راتب والدها يكفي بالكاد نفقات الأسرة اليومية.

أجهزة منزلية عالية الجودة

تسلمت ندى الأجهزة المنزلية «بوتجاز وغسالة وثلاجة وشاشة» وحقيبة أدوات شخصية، بفاعليات حفل مبادرة يدوم الفرح، التابعة لمبادرة حياة كريمة بسوهاج، وأوضحت أنّ الأجهزة جميعها عالية الجودة، ومن أفضل الأنواع.

ووجهت ندى، الشكر للقيادة السياسية ومبادرة حياة كريمة وما غيرته بمحافظة سوهاج: «حياة كريمة فعلا خلت حياتنا كريمة ووفرت كل اللي إحنا محتاجينه، أنا بشكر الرئيس السيسي اللي فكر فينا، وأتمنى كل الناس تحس بالفرحة دي».

«يدوم الفرح» تجهز 100 فتاة بسوهاج

وأوضح الدكتور علاء حداد، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بسوهاج، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ مبادرة يدوم الفرح، استهدفت تجهيز 100 فتاة بالأسر الأولى بالرعاية، داخل قرى مبادرة حياة كريمة بسوهاج، وجرى تسليم الفتيات، الأجهزة المنزلية وسط حفل ضم قيادات المحافظة، وسلمهن الأجهزة، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.