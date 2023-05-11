«ياسمين» تخلت عنها والدتها فجبرت مبادرة «يدوم الفرح» بخاطرها: طوق النجاة

«ياسمين» شابة بمحافظة سوهاج تعافر بمفردها، رفقة جدتها المُسنة، لا تعرف من الحياة سوى جدتها التي تجاوزت السبعين من عمرها، وأهالي القرية البسطاء الذين طالما تقاسموا معها قوتهم، حتى أكملت تعليمها، وعندما تمت خِطبتها بدأت تُفكر في كيف ستُوفي بمتطلبات الجهاز والزواج؟ لكن مبادرة «يدوم الفرح» التابعة لمبادرة حياة كريمة أزالت عن كاهلها العبء ووفرت لها كل متطلباتها.

الأم تتخلى عن ابنتها بمحضر رسمي

قالت «ياسمين»، في تصريحات لـ«الوطن»: «الجميع في بلدتنا يشعرني بأنني ابنته، وأشعر بدعمهم وحنانهم، رغم أنني لم أشعر به من والدتي، فقد تركتني وأنا لدي عامين في مركز الشرطة لتتسلمني جدتي بمحضر رسمي، وكان ذلك آخر عهدي بوالدتي».

دعم أهل القرية لياسمين

مرت السنوات والجميع في قرية ياسمين يدعمها حتى أتمّت دراستها، فكان دينًا عليها حين تخرجها؛ لتأتي خطبتها فشعرت وكأنّها حملًا ثقيلًا على الجميع وكانت أولهم، لتكون مبادرة يدوم الفرح ضمن مبادرة حياة كريمة» طوق نجاتها، فقدّمت بها وهي تدعي بجبر الخاطر.

جبر خاطر ياسمين وأهلها

انتظرت ياسمين حتى جاءها الرد الذي أعادها للحياة وجبر بخاطرها، وتسلّمت الأجهزة المنزلية بوتاجاز وغسالة وثلاجة وشاشة، وحقيبة أدوات شخصية، بجودة عالية، وكأنّ أب بيجهز ابنته، مضيفة: «بشكر المبادرة وكل اللي شارك ودعم المبادرة عشان يفرح قلوب كل البنات وأسرهم».

حفل بالمسرح الروماني لمبادرة يدوم الفرح

وتسلمت 100 فتاة بالأسر الأولى بالرعاية في سوهاج أجهزة منزلية بمبادرة يدوم الفرح، وفقًا لحديث الدكتور علاء حداد منسق عام مؤسسة حياة كريمة في سوهاج، لـ«الوطن»، موضحًا أنّ اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج سلّم الفتيات الأجهزة خلال حفل كبير بالمسرح الروماني بسوهاج.