رفع عدد المستفيدين من مبادرة «يدوم الفرح» إلى 200 عروسة بكل محافظة

أعلنت مبادرة «حياة كريمة» استمرار فعاليات مبادرة «يدوم الفرح»، مشيرة إلى زيادة عدد اليتيمات المستفيدات من المبادرة ليصبح 200عروسة في كل محافظة بدلا من 100، موجهة الشكر للمشاركين من أفراد وجهات في تنفيذ المبادرة بداية من المتطوعين في مؤسسة حياة كريمة لتعاونهم في تنفيذ المبادرة، وبينها: «المجلس القومي للمرأة، ومؤسسة الأزهر الشريف»، نظرا لتعاونهم وتنظيم تدريب المقبلين على الزواج ضمن المبادرة.

مبادرة يدوم الفرح

وأكدت مؤسسة حياة كريمة، أن المبادرة لا تقتصر على الجانب البنياني وإنما الإنساني أيضًا، مؤكدة حرصها على استكمال تنفيذ مبادرة «يدوم الفرح» في جميع محافظات، والتي انطلقت من محافظة أسوان في شهر مارس الماضي، ووصلت الى 7 محافظات حتى الآن، وجهزت 800 عروسة من اليتيمات.

وأشارت إلى أن اختيار المحافظة، يجرى بناء على اقتراب عيدها القومي أو وجود مؤسسة تستطيع المساعدة في تجهيز العرائس، إذ يجرى اختيار العرائس، بناءً على العناصر الميدانية التي تقوم بفحص كثير من الحالات الإنسانية ميدانيًا مع التنسيق مع الجهات التنفيذية المختلفة بالمحافظات؛ لضمان التنوع الجغرافي واستحقاق العرائس.

مؤسسة حياة كريمة

ولم يقتصر دور مؤسسة حياة كريمة على الدعم المادي فقط بل امتد ليشمل الجانب التوعوي، إذ جرى عقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج على مدار 3 أيام في إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، والذي جرى تنفيذه من خلال المؤسسة وبالتعاون مع الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، وشملت بعض الموضوعات والمحاور: أحكام الزواج، تنمية وتنشئة الأسرة، وفن التعامل بين الزوجين، وإدارة الخلاف.