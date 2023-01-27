حياة كريمة تطلق مبادرة «يدوم الفرح» لتجهيز 100 عروس بالوادي الجديد

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» فعالية لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج، في إطار مبادرة «يدوم الفرح»، في الصالة المغطاة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد من خلال التعاون المثمر والتنسيق بين المحافظة، ومؤسسة حياة كريمة، ومديرية التضامن الاجتماعي، لتقديم الدعم والرعاية الاجتماعية للفتيات المقبلات على الزواج وتخفيفًا عن كاهل أسرهن.

شهد الاحتفالية اللواء أركان حرب محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب المحافظ، وبحضور خالد جمال مدير القطاع التنفيذي الميداني لمؤسسة حياة كريمة، غادة خديوي منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالوادي الجديد، العقيد وليد مدير الإقليم، العقيد محمد مطر مسؤول المساعدات الإنسانية بالمؤسسة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والعديد من وكلاء الوزارة، وأهالي العرائس.

تسليم جهاز 100 عروس

تضمنت الفعالية تسليم جهاز 100 عروس من المقبلات على الزواج، لإدخال السرور على 100 أسرة، ويضم (ثلاجة - غسالة - بوتاجاز - تليفزيون - حقيبة لمستحضرات التجميل).

ولا يقتصر دور المبادرة على تقديم الدعم المادي فقط، بل يمتد ليشمل الجانب التوعوي، وتقديم دورات تدريبية بعنوان «مودة» لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج، وتعريفهم بطبيعة الكيان الأسري وأهميته المجتمعية ومهارات اكتشاف الذات، والتخطيط الإنجاني، وفن التعامل مع الخلافات الأسرية ومكافحة الإدمان.

تجهيز 900 فتاة بالمحافظات

وتعد محافظة الوادي الجديد ثامن محافظة يتم تنفيذ فيها مبادرة «يدوم الفرح» ليبلغ إجمالي عدد تأهيل الفتيات المقبلات على الزواج حتى الآن 900 فتاة.

يذكر أن مبادرة يدوم الفرح تهدف إلى إدخال السرور على مئات الأسر بتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج في القرى الأكثر فقرًا، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين والقضاء على الفقر ورفع مستوى معيشة المواطنين، ولا يقتصر دور المبادرة على الدعم المادي فقط، بل يمتد ليشمل تقديم دورات تدريبية لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج.