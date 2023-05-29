مقتل طالب في مشاجرة مع 8 أشخاص بالمعادي.. خلافات الجيرة السبب

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها طالب متوفى إثر إصابته بجرح طعني بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده سائق، قرر بقيام أحد الأشخاص -غير معلوم لديه- بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التي أودت بحياته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من (8 أشخاص - لإثنين منهم معلومات جنائية) بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب، وتعدى أحد المتهمين على المجني عليه باستخدام سلاح أبيض «مطواة» كان بحوزته محدثاً إصابته التي أودت بحياته، ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، والسلاح المُستخدم في الواقعة، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.