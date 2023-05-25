ضبط 49 قضية حيازة سلاح ومخدرات وانتشار باعة جائلين في المعادي الجديدة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط 49 قضية حيازة سلاح ومخدرات وباعة جائلين، في منطقة المعادي الجديدة، بمحافظة القاهرة وذلك بعد استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من أحد المواطنين، بتضرره من انتشار الباعة الجائلين ومروجي المواد المخدرة بهذه المنطقة.

تفاصيل نتائج الحملة

وقالت الداخلية في بيان مساء اليوم الخميس: «فقد قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتوجيه حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى.. وقد أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (49 قضية متنوعة ما بين» مخدرات- سلاح أبيض – باعة جائلين وإشغال طريق)، بإجمالي (55 متهما).. وبحوزتهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة- 2 قطعة سلاح «أبيض، ناري») بالإضافة إلى تحرير 50 مخالفة «إشغال طريق- مقهى بدون ترخيص- بائع متجول- مخالفة مواعيد الغلق- تلوث بيئة)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط كل ما يشكل مخالفة».