ضبط مركبات توك توك في شوارع المعادي بعد قرار حظرها

شنّ حي المعادي في القاهرة برئاسة اللواء طارق بحيري، اليوم، حملة بالتعاون مع إدارة الإشغالات وإدارة المتابعة الميدانية، وأسفرت عن ضبط 6 مركبات توك توك في الشوارع الآتية منها شارع 108 أمام محطة مترو حدائق المعادي، وشارع 105 مع فرض غرامات على المخالفين تصل إلى 3 آلاف جنيه.

جاء ذلك بعد قرار الحي بحظر سير مركبات التوك توك داخل شوارع الحي؛ للحفاظ على المظهر الحضاري، وتسيير لحركة المرورية، ومنع أي تجاوزات، ضمن حملة التصدي والقضاء على المخالفات وفرض حالة من الانضباط لشوارع العاصمة.

أعمال مخالفة

ومرّ حي المعادي في القاهرة بالمرورعلى العقار 29 في شارع الاتحاد، والتأكد من عدم وجود أعمال مخالفة، حيث تم وقف بعض الأعمال دون ترخيص داخل إحدى الفيلات بشارع 10، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، بضرورة التصدى والقضاء على المخالفات وفرض حالة من الانضباط لشوارع العاصمة.

شكوى لحي المعادي

وفي استجابة فورية للشكوى الواردة لحي المعادي تم التنسيق مع هيئة النظافة وإدارة الطرق في إطار المتابعة والتطوير المستمر لرفع كفاءة الشوارع والميادين للتيسير على المواطنين، وتمت أعمال قطع ورفع مخلفات بشارع 9 تمهيدًا لبدء أعمال الرصف للشارع.