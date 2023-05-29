«الداخلية» تواصل فعاليات «كلنا واحد» لتوفير السلع بأسعار مخفّضة

تواصل وزارة الداخلية، مدّ فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة شهرين، اعتبارا من نهاية شهر رمضان، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg، للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

وتقرر زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إقامة 4 معارض رئيسية في القاهرة والجيزة، وجرى التنسيق مع مسؤولي عدد من الكيانات الكبرى والموردين لإطلاق قوافل سيارات مجمعة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية، وتستهدف تلك القوافل المناطق الأكثر احتياجا بالقاهرة الكبرى.

وفي ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية، الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية، تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات.