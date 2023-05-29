الحكم بإعدام مزارع وحبس شقيقته بتهمة قتل سيدة في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ «الدائرة الرابعة»، برئاسة المستشارين حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، اليوم الاثنين، بإعدام «م.ر.ع.ف.س»، 38 عامًا، مزارع، ويُقيم بقرية الشيخ مبارك، التابعة لمركز البرلس، وذلك بعد استطلاع رأي مفتي الديار المصرية بشأن العقوبة، في أحداث القضية رقم 14681 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 1375 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

معاقبة شقيقته بالسجن لمدة عامين

كما قضت المحكمة بمعاقبة شقيقته «ر.ر.ع.ف.س»، 40 عامًا، ربة منزل، وتُقيم بقرية الساحل البحري، التابعة لمركز البرلس، بالسجن لمدة عامين؛ وذلك لمعرفتها بالجريمة وعدم إبلاغ جهات الاختصاص بذلك.

تفاصيل القضية

وتبين من أوراق القضية وقرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أن المتهمين كانا قد أخفيا جثمان المجني عليها المذكورة دون إخبار جهات الاقتضاء، وقبل الكشف عليها، من خلال نقل الجثة إلى مزرعة بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، وأشعلا النيران في الجثة لإخفاء معالمها، ودفنا رفاتها بعيدًا عن أعين الناس.