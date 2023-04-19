النقض تؤيد إعدام نجار اعتدى على سيدة وقتلها بالإسكندرية 

أصدرت محكمة النقض قرارًا بتأييد حكم الإعدام شنقا لنجار اغتصب سيدة وقتلها بالإسكندرية، التي قضت فيها محكمة الجنايات بالإسكندرية الدائرة 30 برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز المنعقدة بمحكمة الجنايات بالمنشية، بالاعدام شنقا لقيام نجار بالتعدى على سيدة مسنة واغتصابها في شقة بجوار مسجد بمنطقة محرم بك بالإسكندرية.

النقض تؤيد إعدام نجار قتل سيدة واعتدى عليها بالإسكندرية

وقامت هيئة الدفاع عن المجنى عليها برئاسة محمود اشرف الروبي وعضوية بسمة السيد ومحمد جابر، وقام فريق الدفاع بالمرافعة وتقديم مذكرة من 40 صفحة طالبوا فيها بالإعدام والقصاص العادل، وصدر الحكم بعد ورود الرأى الشرعى لمفتي الجمهورية حكمت المحكمة بالإعدام شنقا.

تعود الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الاسكندرية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور علي جثة سيدة مسنه داخل شقتها بشارع علي بك الكبير بمنطقة باولينو بدائرة قسم شرطة محرم بك.

تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم

علي الفور انتقل رئيس مباحث القسم، إلى محل البلاغ والمعاينة والفحص تبين وجود جثة المجني عليها «مرفت.ع.ح»، 60 سنة، ربه منزل، ملقاة على الأرض متوفية نتيجة الخنق بقطعة قماش حول رقبتها، ووجود بعثرة في محتويات الشقة، وبسؤال جيرانها قرروا أنهم وجدوا باب الشقة مفتوح أثناء قيامهم بالدخول إلى المسجد لأداء صلاة العشاء على حالتها التي وجدت عليها.

علي الفور تم تشكيل فريق من ضباط مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت التحريات قيام المتهم م ع، 40 سنة، نجار، قام بتتبع المجني عليها أثناء رجوعها إلى مسكنها وقام بالدخول إلى شقتها والتعدى عليها بخنقها بقطعة قماش والتعدى عليها جنسيا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم سرق مبلغ مالي وفرً هاربا.

تم عمل كمين لإلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات التي تبعها صدور الحكم من قبل محكمة جنايات الإسكندرية وهو ما أكدته محكمة النقض.