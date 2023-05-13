إعدام عامل لإدانته بقتل سيدة في شبرا الخيمة

صدّقت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، على إعدام عامل، لاتهامه بقتل ربة منزل بشبرا الخيمة، وذلك عقب ورود رأي المفتي الشرعي بعد إحالة أوراق المتهم في جلسة سابقة.

وصدر الحكم في محكمة جنايات شبرا برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزي، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، ووكيل النيابة إسلام عدلي، وأمانة سر هاني خطاب.

إحالة المتهم للمحكمة جنايات شبرا

وكشفت أوراق القضية وأمر الإحالة في القضية رقم 26785 لسنة 2022، جنايات قسم أول شبرا، والمقيدة برقم 2934 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم «أحمد ا. م.س»، 28 سنة، عامل، ومقيم عزبة عثمان قسم أول شبرا الخيمة، بقتل المجني عليها «منى محمود أحمد درغام»، عمدًا مع سبق الإصرار.

تفاصيل قتل عامل ربة منزل بشبرا

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم توجه إلى مسكنها وقام بالتعد عليها باستخدام أدوات «زجاجة أسطوانة غاز»؛ مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن كال لها عدة ضربات استقرت بعموم جسدها قاصدا من ذلك قتلها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز المتهم أدوات «زجاجة وأسطوانة غاز» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني، أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.