وفاة شقيقة الشاعر والمؤلف عبدالسلام أمين

توفيت، منذ قليل، أسما أمين، شقيقة الشاعر والمؤلف الراحل عبدالسلام أمين، والملحن الراحل حلمي أمين، نقيب الموسيقيين الأسبق، وزوجة الراحل إسماعيل الموجي، شقيق الموسيقار الراحل محمد الموجي.

تشييع الجنازة عصر اليوم

ومن المقرر أن يتم تشييع جنازة الراحلة عصر اليوم الاثنين من مسجد أبو المكارم الزغل وهو أحد مساجد مدينة القاهرة، ويقع بشارع صلاح سالم أسفل كوبري الفردوس، حيث تواري الثري بمقابر محور المشير طنطاوي، بمدينة نصر، علي أن يتم تحديد موعد العزاء في وقت لاحق.

توفيت بعد صراع مع المرض

وقالت الدكتورة مني حلمي أمين، نجلة شقيق الراحلة أسما أمين، لـ«الوطن»، إن عمتها السيدة أسما أمين، توفيت منذ قليل، بعد صراع مع المرض، لافتةً أنه سيتم تشييع جنازتها عصر اليوم الاثنين، علي أن تتلقي الأسرة العزاء غداً، ولم يتم حتي الآن تحديد مكان العزاء.

كانت علي تواصل دائم مع إخوتها وأبناء أخواتها وأبناء عمومتها فى بيلا

وأوضحت أسما أمين، نجلة ابن عم الراحلة أسما أمين، أنّ أفراد عائلة «أمين» في مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ سيتوجهون إلي القاهرة للمشاركة في تشييع جنازة أسما أمين، مشيرةً إلي أن عمتها الراحلة كانت طيبة القلب، وكانت دائماً على تواصل مع إخوتها وأبناء أخواتها وأبناء عمومتها فى بيلا، وأنها رحمها الله كان بمثابة الأم بالنسبة لهم جميعاً.

يُشار إلي أن الراحلة أسما أمين، هي شقيقة الشاعر والمؤلف الراحل عبدالسلام أمين، والملحن الراحل حلمي أمين، نقيب الموسيقيين الأسبق، وزوجة إسماعيل الموجي، شقيق الموسيقار الراحل محمد الموجي، وشقيقة زوجته، وهم جميعاً ينتمون إلي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ.