مصطفى حلمي أمين: أسعى لاستكمال مسيرة والدي نقيبا للمهن الموسيقية

قال المايسترو مصطفى حلمي أمين، إنه تقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، سعيًا منه لاستكمال مسيرة والده الموسيقار الراحل حلمي أمين، وخدمة أعضاء النقابة.

وعن المنافسة القوية على هذا المنصب، قال مصطفى حلمي أمين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ كل من تقدّم بأوراق ترشحه لمقعد نقيب الموسيقيين، أصدقاؤه والمنافسة الشريفة بين الجميع حق مشروع.

هاني شاكر يدعمه في انتخابات النقابة

وفيما يخص دعم أمير الغناء هاني شاكر له، باعتباره قائد فرقته الموسيقية، قال «حلمي»، إنه يعتبره بمثابة والده، ويدعمه في هذه الانتخابات.

ترشح مصطفى كامل على منصب النقيب

وعن أزمة مطربي المهرجانات، أشار إلى أنّه لا يمنع أحد من الغناء إلا بشروط معينة وأن من يدخل أموالًا للنقابة لا يمانع انضمامهم ولكن بعد إتمامه الاختبارات.

كان الفنان مصطفى كامل، تقدّم اليوم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب الموسيقيين، ووصل إلى مقر النقابة بصحبة عدد من الموسيقيين وعلى رأسهم الملحن الكبير حلمي بكر.

باب الطعون يوم 25 سبتمبر

ويستمر باب الترشح لمنصب نقيب الموسيقيين، حتى يوم 14 سبتمبر من الشهر الجاري، وفيما يخص تقديم التنازلات ستبدأ من يوم 18 سبتمبر، وتستمر لمدة 3 أيام حتى يوم 20 من الشهر نفسه، فيما يبدأ تقديم الطعـون من يوم 25 سبتمبر حتى الثلاثاء 27 من نفس الشهر، ويتم إعلان قائمة أسماء المرشحين النهائية وكشوف الناخبين يوم الأربعاء 28 سبتمبر.