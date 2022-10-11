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مصطفى كامل: أنا ومصطفى حلمي أمين أخوات.. والمصلحة واحدة

كتب:

أبانوب رجائي
04:11 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2022
مصطفى كامل

مصطفى كامل

اتجه الفنان مصطفى كامل، إلى السرادق الانتخابي للموسيقار مصطفى حلمي أمين، لتبادل أطراف الحديث معه، للمرة الثانية اليوم داخل نادي نقابة المهن التمثيلية.

مصطفى كامل يتحدث عن المنافسة بالنقابة

وقال مصطفى كامل لـ«الوطن»: «مفيش منافسة بينّا، اللي موجود حب وأخوة، ونتمنى التوفيق للكل واللي هيكسب الهدف واحد».

بينما قال مصطفى حلمي: «كلنا إخوات والمصلحة واحدة، وهي خدمة أعضاء النقابة، ومصطفى كامل أنا وهو أصدقاء».

 

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