منسق مبادرة «رواد التحدي»: ريادة الأعمال لذوي الهمم على طاولة الحوار الوطني

قال الدكتور ربيع عبدالوهاب، منسق مبادرة رواد التحدي، إن تمّ إدارج ملف «ريادة الأعمال لذوي الههم» بالحوار الوطني، والذي سيجرى مناقشته خلال الأسابيع القادمة، مشيرًا إلى أنَّه كان ممثل لمعلمين في لجنة التعليم قبل الجامعي بالمحور المجتمعي، وهدفنا الرئيسي تمكين ذوي الهمم، إذ أن مدارس ذوي الهمم تحتاج لإعادة النظر كونها تحتوي على العديد من العقبات والتحديات.

هدف مبادرة «رواد التحدي»

وأضاف «عبدالوهاب»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أنَّ «رواد التحدي» مبادرة استشرافية مستدامة لنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب ذوي الههم في مدارس النور للمكفوفين ومدارس التربية الفكرية ومدارس الصم وضعف السمع، وتهدف إلى تعليم الطلاب في هذه المدارس، أسياسيات ريادة الأعمال كالتسويق، الإعداد، دراسة الجدوى، كيفية بناء مشروع صغير، التخطيط للمستقبل، تنمية الاستقلالية في تعاملاتهم مع المجتمع فضلا عن دمجهم.

انطلاق مبادرة «رواد التحدي»

وتابع أنَّ مبادرة رواد التحدي انطلقت منذ شهر يناير الماضي في نطاق مدينة بنها، ومن ثم توسعنا على مستوى الجمهورية، حتى بدأنا بالخارج في الدول العربية، إذ أصبح لدينا سفراء في الوطن العربي، متابعا أننا نعمل على التسويق للمبادرة دوليا، ودعوة الكثير من المهتمين بمجال ريادة الأعمال وذوي الههم للانضمام إلينا.