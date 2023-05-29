أسامة الغزالي حرب يشيد بتغطية «الوطن» لقضايا الحوار الوطني: وثائق مهمة

أشاد الدكتور أسامة الغزالي حرب، المفكر السياسي، أستاذ العلوم السياسية، بتغطية جريدة الوطن على مدار الأسابيع الماضية، لقضايا وجلسات الحوار الوطني المختلفة في محاورها الثلاثة، السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

وكتب «الغزالي» في مقال له، على صفحات جريدة الأهرام : «عبر سبعة أعداد متوالية من الوطن، قدمت الجريدة تغطية شاملة ووافية لقضايا الحوار الوطني: الاقتصاد 17/5، الإصلاح الاجتماعي 18/5، الهوية والمرأة والطفل 19/5، السكان والزيادة السكانية 20/5، المرأة والأسرة 21/5، الحياة السياسية والأحزاب 22/5، الشباب 23/5».

وأضاف «الغزالي» في مقاله الذي نشر في عدد جريدة الأهرام بتاريخ 25 مايو الجاري، تعليقا على هذه الملفات التي ذكرها وتواريخها: «هذه أعداد تمثل وثائق مهمة، ينبغي الاحتفاظ بها، وتستحق الوطن تحية خاصة عليها»

وقدمت جريدة «الوطن» تغطية شاملة وواسعة لكل ما يخص الحوار الوطني، سواء من حيث المحاور واللجان والقضايا المختلفة فيه، والتغطية اليومية لجلسات الحوار الوطني وما يدور فيها من مناقشات.