أسعار الذهب اليوم الاثنين في الدول العربية دون مصنعية

تباينت أسعار الذهب اليوم الإثنين 29 مايو 2023، بمستهل التعاملات في عدة بلدان عربية ليتراوح سعر الأوقية بين 1,946.86 و1,942.86 دولار أمريكي، ما أثر تباعا على سعر جرامات الذهب للأعيرة المختلفة بهذه الدول، وترصد «الوطن» سعر الذهب في السعودية، والإمارات، والكويت، ومصر، وذلك خدمة لقراءها في ظل قرار مجلس الوزراء المصري بإعفاء واردات الذهب من الضرائب الجمركية لمدة 6 أشهر.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وصلت أسعار الذهب اليوم في مصر إلى 83,348 جنيه للأوقية للشراء، دون مصنعية، فيما يباع الجنيه الذهب بسعر 18,760 جنيه.

وبالنسبة لـ أسعار الذهب اليوم في مصر للجرامات، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2,365 جنيه دون مصنعية، وعيار 24 بسعر 2,703 جنيه للجرام، وجرام الذهب عيار 18 بسعر 2,027 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في السعودية

ترصد «الوطن» أسعار الذهب اليوم في السعودية التي يقيم داخلها أكبر جالية مصرية بتعداد وصل إلى 2,5 مليون، بخلاف الوافدين إلى المملكة من المصريين خلال الفترة الحالية لأداء فريضة الحج.

ووصلت أسعار الذهب اليوم في السعودية إلى 7,306.06 ريال سعودي ما يعادل 1,946.06 دولار أمريكي، مع العلم أنّ سعر الدولار داخل المملكة يعادل 3.75 ريال.

وبالنسبة لأسعار الذهب اليوم في السعودية للجرامات، وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 205,26 ريال سعودي دون مصنعية، فيما يباع جرام الذهب عيار 24 بسعر 234,9 ريال، وعيار 18 بسعر 175,94 للجرام.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات

سجلت أسعار الذهب اليوم في الإمارات مستويات مستقرة ليصل سعر أوقية الذهب داخلها إلى 7,154.08 درهم إماراتي ما يعادل 1,948.16 دولار أمريكي، مع العلم أنّ الدولار يعادل 3,67 درهم.

أما أسعار الذهب اليوم في الإمارات للجرامات، فيباع جرام الذهب عيار 21 بسعر 201,26 درهم دون المصنعية، وجرام الذهب عيار 24 بسعر 230.01 درهم، أما عيار 18 فيباع بسعر 172.51 درهم.

وتضم الإمارات أكثر من 200 جنسية على أراضيها، وبينها الجالية المصرية بتعداد 857,947 مصري مقيم وتعد واحدة من أكبر الجاليات بالبلاد.

أسعار الذهب اليوم في الكويت

تراجعت أسعار الذهب في الكويت صباح اليوم الإثنين، 597.76 دينار كويتي ما يعادل 1,942.86 دولار أمريكي، فيما أنّ سعر الدولار داخل الكويت وصل لـ 0.308 دينار.

وبالنسبة لأسعار الذهب في الكويت اليوم للجرامات المختلفة؛ يباع جرام الذهب عيار 21 بسعر 16.82 دينار كويتي بما يعادل 54.66 دولار، وعيار 24 وصل إلى 19.22 دينار بدون مصنعية، وعيار 18 بسعر 14.4 دينار للجرام.

فيما يبلغ عدد المصريين المقيمين بدولة الكويت نحو 671 ألف مصري بنسبة تمثل 20% من سكان البلاد.