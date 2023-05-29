«النقل السعودية» تطالب ناقلي ضيوف الرحمن بالالتزام باشتراطات السلامة

أكدت الهيئة العامة للنقل السعودية، اليوم، أهمية التزام الناقلين في نشاط النقل بالحافلات باشتراطات السلامة ومعايير الجودة في الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال أدائهم لمناسكهم، ولضمان تنقلهم بكل يسر وطمأنينة.

وذكرت وكالة أنباء السعودية «واس»، أنّ الهيئة أتاحت من خلال الدليل الإرشادي لممارسة نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات والمتوفر على موقعها الإلكتروني، إمكانية التعرف على متطلبات ممارسة النشاط، لاسيما نشاط النقل المتخصص والذي يتضمن مواسم الحج والعمرة، كما يحتوي الدليل الإرشادي على معلومات مهمة كبطاقة التشغيل والعمر التشغيلي للحافلة، وخطوات إصدار الترخيص عبر بوابة نقل.

موسم الحج

ويهدف دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات إلى مساعدة سائقي الحافلات على معرفة متطلبات السلامة العامة لقائدي الحافلات بغرض استرشادي وتوعوي، كما يهدف إلى بعض شروط السلامة الواجب توافرها واتباعها في حال مزاولة النشاط، ويتضمن الدليل اشتراطات عامة للسائق وكذلك مهارات للسائق وإرشادات للسائق للتحكم بالحافلة وإرشادات للسائق للتأكد من سلامة الركاب والتخطيط والمراقبة أثناء القيادة وكذلك نصائح عامة للسائق والحقوق المتعلقة بالسائقين.