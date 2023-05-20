متى يبدأ موسم الحج 2023 ومتى ينتهي؟.. بداية ذي القعدة الأحد

مع انتهاء شهر شوال اليوم السبت، وبداية شهر ذي القعدة لعام 1444، غداً الأحد، يكثر التساؤل عن متى يبدأ موسم الحج لعام 2023 ومتى ينتهي؟، تزامناً مع الاستعدادات التي تجريها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وتيسير أداء مناسك الحج لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

متى يبدأ موسم الحج 2023؟

وللإجابة على تساؤل متى يبدأ موسم الحج 2023 ومتى ينتهي؟، تبدأ المملكة العربية السعودية في استقبال رحلات الحج بدءاً من غدا الأحد، الأول من ذي القعدة 1444، الموافق 21 مايو، على أن يكون اليوم الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لرحلات الحج التي تستقبلها المملكة لأداء المناسك، والموافق 22 يونيو المقبل.

متى ينتهي موسم الحج 2023؟

وأوضحت المملكة العربية السعودية أن أول موعد لمغادرة حجاج بيت الله الحرام بعد أداء المناسك، سيكون يوم 14 من ذي الحجة، الموافق 2 يوليو 2023، على أن تستمر مغادرة الحجاج حتى 15 من شهر المحرم 1445 هجرية، الموافق الثاني من أغسطس 2023.

وفي السياق، شددت السلطات السعودية على ضرورة التزام حجاج بيت الله الحرام بأخذ التطعيمات اللازمة، والتي حددتها المملكة، والمتمثلة فى استكمال التحصين ضد فيروس كورونا، وأخذ لقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لضمان موسم حج صحي وآمن.

توفير 242 مروحة لتلطيف الأجواء

وفى سياق الاستعدادات لموسم الحج، وفرّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 242 مروحة رذاذ، و216 عمود ضباب مائي، لتلطيف أجواء ساحات المسجد الحرام، باستخدام تكنولوجيا تبريد الهواء برذاذ المياه.