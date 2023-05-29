السعودية تفتح باب العمل في موسم الحج.. تعرف على آلية التقديم

أعلنت السلطات السعودية فتح باب العمل خلال موسم الحج، وذلك لتنظيم العمل خلال موسم الحج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، لضمان موسم حج صحي وآمن.

موسم الحج

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أنَّه على الراغبين بالعمل في موسم الحج لهذا العام 1444هـ داخل المشاعر المقدسة من السعوديين والمقيمين رفع سيرهم الذاتية في «باب أجير»، الواجهة الجديدة لعرض الفرص الوظيفية المتاحة داخل المملكة وذلك عبر الرابط التالي: https://www.ajeer.com.sa.

وتمكن خدمة «باب أجير» الأفراد من رفع سيرهم الذاتية والتقديم على فرص وظيفية مختلفة في قطاعات وشركات عديدة.

كما تتيح السلطات السعودية، للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصريح «أجير الحج» للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجهم من القوى العاملة خلال الموسم

«باب أجير»

وتتيح خدمة «باب أجير» للمنشآت المصرح لها بالعمل في موسم الحج، عرض فرص العمل الشاغرة لديها خلال الموسم عبر المنصة كما تمكن المنصة الباحث عن العمل من استعراض تلك الفرص، والتقدم إلى فرص العمل المناسبة له.

يُشار إلى أنَّ «أجير» يسعى إلى تعزيز مرونة وحركة القوى العاملة في سوق العمل وذلك لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، وتقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال

وبدأت المملكة العربية السعودية إستقبال أولى رحلات الحج بدءا من الأول من شهر ذو القعدة الجارى