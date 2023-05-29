الأزهر للفتوى الإلكترونية: الله لم يضع الإنسان بحرج في أمر العبادة

قال أحمد المشد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله عز وجل لم يضع الإنسان بحرج في أمر العبادة أبدًا، ولم نتلق من الله سبحانه وتعالى أمرين يتعارضان مع بعضهما البعض، مشيرًا إلى أن رب العالمين أمرنا بالعبادة والعمل، ولا يوجد تعارض بينمها كون العمل جزء من العبادة.

العبادة لها أوقات مخصوصة

وأضاف «المشد»، خلال حواره عبر فضائية «DMC»، أن العبادة لها أوقات مخصوصة ويجب تأديتها في هذه أوقاتها مع ترك العمل، وهذا أمر من الله عز وجل، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ»، وبوقل أخر: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».

أهمية العمل

وأكد على أهمية العمل، إذ أن الله أمرنا بذلك، مستشهدا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أخوك أعبد منك»، الذي جاء عندما لاحظ «صلى الله عليه وسلم» وجود رجل دائم المكث في المسجد، فسأله: هل لديك بيت وأسرة وأولاد؟ ومن ينفق عليك وعليهم؟ ورد الرجل: «نعم لدي أسرة وأطفال، وأخي ينفق علينا».