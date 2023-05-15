علي جمعة لـ«قناة الناس»: السوشيال ميديا أثرت في أداء العبادة والدين

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، إن ما حدث في القرن التاسع عشر هو اكتشاف العديد من الاختراعات مثل الموجات والأشعة غير المرئية فاخترعوا التليفون، فالأمور بدأت تتغير من الرادار والطائرات والسيارة والتليغراف، والتصوير، وبدأت هنا ثورة في هذا المجال فأصبح هناك وضع وواقع مختلف.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، بالأزهر الشريف، ومفتي الجمهورية السابق، خلال استضافته بحلقة برنامج «مع الناس»، المذاع علي فضائية الناس، اليوم الإثنين: «الشخص اللى كان عايش سنة 1800 لما كان بيحب يروح بلاد الحجاز كان بيروح بالطريقة اللي بيروح بها عمر بن الخطاب، لكن بعد كده بقى في السيارة والقطار والطائرة، اخترعنا واكتشفنا ما غير به البرنامج اليومي، وده له أثر كبير فيى تطبيق الدين».

وتابع: «في عهد الخديو إسماعيل لما افتتح الأوبرا، الناس راحت تسهر ومعاهم الخدم فبدل ما كانوا بيناموا بعد صلاة العشاء، بقوا يناموا الساعة 2 و3، فكانت بتضيع عليهم صلاة الفجر، فتغير البرنامج اليومي».

تطور التكنولوجيا وتأثيرها على العبادة

وأشار إلى أنه كان الناس في الماضي يعيشون على الساعة الشمسية أو الساعة الغروبية، موضحًا: «أول ما الشمس تغيب نضبط ساعتنا على 12، ونقول الساعة الأولى من الليل وهكذا، حضرتك اتغير كل أمر، وهم في أوربا لاحظوا هذا التغير فسلخوا من الفلسفة ما سمى بالعلوم الاجتماعية والإنسانية، لدراسة الواقع الجديد، فنشأ علم النفس والاجتماع وغيرها.. ومن 1930 لم نخترع شيئا بل طورنا ما اخترعناه، الطائرات اختلفت والتليفونات تطورت، الاختراع الجديد الوحيد اللي هو الفيمتو ثانية الخاص بالدكتور أحمد زويل، فإذن السوشيال ميديا، هي قطرة من أداة كبيرة من التكنولوجيا تؤثر في تغيير نظام الحياة وهذا يؤثر في تطبيق الدين».

قناة الناس في شكلها الجديد

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.