عماد الدين حسين: ضربة البداية في الحوار الوطني كانت موفقة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بداية الحوار الوطني أكثر من مشجعة، وأكثر من طيبة قياسا بالتوقعات، وقياسا بالتشاؤم الذي كان موجودا لدى الكثيرين من أن الحوار الوطني مجرد مكلمة وما إلى ذلك.

وأضاف «عماد» في تصريح خاص لـ«الوطن»: أثبتت التجربة أن الغالبية كانوا متفاعلين مع الحوار الوطني، وأن القوى السياسية الموجودة كل واحد فيها قال رأيه وهذا الرأي سمع على المستوى الوطني كله، خاصة في ظل وجود قناة تنقل ما يحدث داخل الحوار الوطني على الهواء مباشرة، وبالتالي هذه بداية مهمة، ومن وجهة نظري أن ضربة البداية للحوار الوطني كانت موفقة بشكل كبير.

واستطرد «عماد»: «أرى أن الأمر كله إيجابي بدرجة كبيرة حتى الآن، مجرد أن ينعقد الحوار ويجلس الجميع تحت سقف واحد، فهذا أمر مشجع وطيب، ومن ثم علينا جميعا أن نستغل حالة الزخم هذه ونبني عليها أكثر وأكثر خلال المرحلة المقبلة».

«صياغة التوصيات» التحدي الأساسي بين القوى السياسية

وأشار «عماد» إلى أن التحدي الأساسي بين القوى السياسية في الفترة المقبلة هو القدرة على صياغة توصيات أو مخرجات توافقية تلبي مصلحة الوطن، وتجعل الجميع يشعر أنه كاسب من هذا الحوار.