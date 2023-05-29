مصطفى قمر ينشر أول صورة من كواليس فيلم أولاد حريم كريم

كشف الفنان مصطفى قمر عن أول صورة له من كواليس فيلم أولاد حريم، الذي انطلق تصوير أول مشاهده مؤخرا، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وظهر الفنان مصطفى قمر في الصورة وهو يرتدي بدلة باللون الأسود ونظارة شمسية، وعلق عليها: «أولاد حريم كريم دعواتكم بنصور حاليا مع المخرج العبقري علي إدريس».

تفاصيل فيلم حريم كريم

يذكر أن فيلم أولاد حريم كريم هو الجزء الثاني من فيلم حريم كريم الذي تم تقديمه منذ عام 2005، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ منهم مصطفى قمر وياسمين عبدالعزيز وريهام عبدالغفور وعلا غانم وداليا البحيري وبسمة وطلعت زكريا، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ويشارك في فيلم أولاد حريم كريم؛ مصطفى قمر وعلا غانم وتيام مصطفى قمر وداليا البحيري وبسمة وبشرى وعمرو عبد الجليل وخالد سرحان وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.