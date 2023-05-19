5 معلومات عن الجزء الثاني من فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر

بدأ الفنان مصطفى قمر التحضير لفيلم «حريم كريم»، مع فريق عمل الجزء الأول، خاصة أنه يعتبر من أهم الأعمال التي قدمها مصطفى قمر خلال مشواره الفني.

معلومات عن فيلم حريم كريم بطولة مصطفى قمر

- يظهر الفنان تيام مصطفي قمر ضمن أحداث فيلم حريم كريم الجزء الثاني

- تحدث مصطفى قمر عن الفيلم قائلاً: «فكرة العمل حلوة وممتعة»

غياب ياسمين عبد العزيزعن فيلم حريم كريم

- تغيب الفنانة ياسمين عبد العزيز عن فيلم حريم كريم، رغم أنها كانت البطلة في الجزء الأول، وذلك نظراً لأنه دورها انتهى دراميا.

- يبحث المخرج علي إدريس عن صديق لـ مصطفى قمر بديل لدور الفنان طلعت زكريا التي توفي منذ سنوات.

- تدور قصة الفيلم في نفس الإطار وهو مصارعة النساء على كريم، الذي يقدم دوره الفنان مصطفى قمر.

معلومات عن فيلم حريم كريم

تم طرح فيلم «حريم كريم» الجزء الأول في عام 2005 منذ 18 عاماً وحقق نجاحًا كبيرً وقت عرضه على شاشات التليفزيون.

وشارك في بطولة الجزء الأول علا غانم، ريهام عبد الغفور، ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، داليا البحيري، إدوارد، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، زيزى مصطفى، هناء الشوربجى، محمد شاهين، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.