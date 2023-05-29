«نقل البرلمان» توافق على موازنة عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل

عقدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء لمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2023-2024، وبحضور ممثلي وزارات النقل، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة عدد من الموازنات العامة لعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل وهي: «ديوان عام النقل البحري، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية».

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، علي موازنةالعام المالي الجديد 2023-2024 لديوان عام النقل البحري، والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة القطاع للعام المالي 2023-2024 نحو مليون و153 ألف جنيه، بعجز عن العام الحالي 2022- 2023، قدره 4 ملايين و172 ألف جنيه بنسبة 5%.

موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتي بلغت إجمالي تقديرات موازنة الميناء للعام المالي 2023-2024، بلغت 14 مليارًا و986 مليونًا و924 ألف جنيه، بزيادة عن العام الحالي 2022- 2023 قدرها، 12 مليارًا و288 مليون جنيه بنسبة 22%.

موازنة الهيئة 2023-2024 تبلغ 3.3 مليار جنيه

كما وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب خلال اجتماعها أيضا اليوم علي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة 2023-2024 وبلغت 3 مليارات و346 مليونا و350 ألف جنيه بزيادة عن العام الحالي 2022-2023 قدرها 901 مليون و271 ألف جنيه، بنسبة زيادة 37%.