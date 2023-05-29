«طاقة النواب» توافق على موازنة هيئة الطاقة النووية

وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، برئاسة حسام عوض الله، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع موازنة هيئة الطاقة النووية للسنة المالية الجديدة 2023-2024 بإجمالي استخدامات 11 مليارا و291 مليون جنيه، مع التوصية بموافاة الهيئة بالاعتمادات اللازمة على مدار السنة المالية لتنفيذ المشروع النووي المصري.

وطالب ممثل الهيئة، بزيادة الموازنة للوفاء بالالتزامات والاستثمارات خاصة مع الجانب الروسي في الإنشاء والتركيب، مع استمرار إرسال معدات المفاعل النووي السلمي لإنتاج الكهرباء وهناك خطة الرخصة تشغيل المفاعل النووي نفقات الإنشاء والتركيب.

وقال ممثل هيئة الطاقة النووية، إنّ الهيئة طلبت إجمالي استثمارات 21 مليار جنيه، وجرى تخصيص 8.5 مليار جنيه استثمارات فقط، موضحا أنّ المستهدف وفق الخطة، تشغيل أول وحدة بالمفاعل النووي المصري 2028.

وتساءل حسام عوض الله، ممثلي وزارة المالية، عن سبب عدم إعطاء هيئة الطاقة النووية الزيادة المطلوبة من جانبها في الباب السادس، ويقدر بـ21 مليار للعام المالي الجديد، وجرى اعتماد 8 مليار فقط، وردت ممثلة وزارة المالية، أنّ الموافقة تمت على 9 مليارات، منها 5 مليارات تغطية النشاط الجاري، ولن يتم التقصير مع الهيئة، وسيتم التعامل مع كل احتياجاتهم خلال العام.

وطالب عوض الله، بإيفاد اللجنة ببيان تفصيلي بحجم العمالة لدى الهيئة والمشروع، والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم في المجال النووي.