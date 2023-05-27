«النقل» تعلن تفاصيل مشروع تطوير طريق «وادي النطرون - العلمين» (صور)

كشفت وزارة النقل، تفاصيل مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق «وادي النطرون - العلمين» بطول 135 كيلومترا، الذي يدخل ضمن المشروع القومي للطرق، موضحة أن المشروع يشمل رفع كفاءة الطريق القائم وتطويره وتوسعته ليصبح 8 حارات في كل اتجاه.

تفاصيل مشروع تطوير طريق «وادي النطرون - العلمين»

يتكون المشروع من 5 حارات رئيسية و3 حارات للخدمة لحركة النقل والشاحنات، ووفق تقرير رسمي لوزارة النقل، سيجري الانتهاء من الطريق الرئيسي في 25 يونيو المقبل، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، لخدمة المصطافين وتسهيل حركة تنقل المواطنين، والانتهاء من طريق الخدمة في 30 أغسطس المقبل، ليجري فصل حركة الشاحنات عن الملاكي لتقليل الحوادث وتسهيل حركة تنقل المركبات.

أوضحت الوزارة، آخر المستجدات الخاصة بمعدلات تنفيذ الأعمال الصناعية التي تشمل إنشاء 11 كوبري علوي، «9 كوبري دوران للخلف و2 كوبري علوي عند تقاطع البرقان والسكة الحديد»، إضافة إلى توسعة 2 كوبري سطحي، لإلغاء الدورانات السطحية.

تقرير وزارة النقل، أكد وجود توجيهات بسرعة الانتهاء من الكباري ليكون الطريق حرا بدون دورانات سطحية أو تقاطعات، وتنفيذ كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية، والعمل في كل قطاعات المشروع بالتوازي، وتكثيف العمل في كل القطاعات على مدار الساعة، وعدم تأثير أعمال التوسعة والتطوير على انسيابية الحركة المرورية، وتكثيف العلامات الإرشادية والعواكس الأرضية بطول الطريق.

وأوضح أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لاستحداث شبكة متكاملة من الطرق الطولية والعرضية، إضافة إلى المحاور والكباري وتمهيد الطرق بشكل يتناسب مع الجمهورية الجديدة، للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري.

وتابع بأن المشروع يأتي مع الأهمية الكبيرة لتطوير الطريق للمساهمة في تسهيل انتقال الأفراد والبضائع بين القاهرة والساحل الشمالي، وتسهيل عملية نقل العمالة من القاهرة والدلتا وشمال الصعيد إلى المناطق السياحية بالساحل الشمالي، وهو ما يعد عامل جذب للسياحة التي تعد أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني.