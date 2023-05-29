كيف غدر المتهم بالشاب مؤمن في الإسكندرية؟.. «قال له: آخرتك على إيدي»

المكان: مينا البصل محافظة الإسكندرية، الزمان: حوالي الثالثة فجرا، الحدث: يتفاجأ أهالي المنطقة بسقوط جارهم مؤمن صاحب الـ 16 عامًا ملقى أرضًا أمام منزله والدماء تتساقط من جسده وبجواره التوك توك الخاص به، وكان مصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة من جسده.

تفريغ الكاميرات في مسرح الجريمة

لم يمر سوى دقائق قليلة حتى كان رجال الشرطة موجودين فى المكان ليفرغوا عددا من الكاميرات الموجودة في المنطقة والتي رصدت لحظة الجريمة ومقتل مؤمن، كما سألوا عددا من شهود العيان في المنطقة، وبإجراء تحريات الشرطة تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شاب شهرته «زيكو» ويبلغ من العمر 25 عامًا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

كما انتقلت جهات التحقيق إلى مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة والتصريح بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية، كما أجرت جهات التحقيق بالإسكندرية تحقيقات موسعة في الواقعة وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الأسرة تروي التفاصيل

وعن كواليس الواقعة يقول الحاج محمد، خال الضحية التفاصيل، لـ«الوطن»، إن المجني عليه وشقيقه الأكبر 23 عاما، يعيشان في شارع الموز بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، وقد توفيت والدتهما وهما صغيران وتوفي والدهما منذ عامين، وكان مؤمن «الضحية» يعمل سائق توك توك، وقد اشتكى مرارًا وتكرارًا من المعاملة السيئة التي يتلقاها من جاره «المتهم» باستمرار وقد اشتكى كثيرًا لنا بأنه يضايقه بالألفاظ والشتائم.

4 طعنات

وأوضح خال الضحية أنه قبل الواقعة بـ 3 أيام هاتفه المجني عليه وقال له نصًا «زيكو هددني وقالي آخرتك هتكون على إيدي إن شاء الله»، ولكن لم يتوقع أحد نهائيًا أن المتهم قد ينفذ تهديده، وفي يوم الجريمة هاتفهم صديق مؤمن وأخبرهم بأن مؤمن قد لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن اعتدى المتهم «زيكو» عليه بسلاح أبيض حوالي 4 طعنات في مدخل العقار الذي يقطن به الضحية، حيث كان المجني عليه ينتظر صديقه «إسلام» في مدخل العقار وفوجئ بالمتهم يسدد له الطعنات.

وأشار الى أن صديق المجني عليه حمله وتوجه به إلى مستشفى قريب، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة مع أذان الفجر، وبمجرد وصوله إلى المستشفى، كما طالبت أسرة الضحية بالقصاص من المتهم مرتكب الجريمة.

العقوبة المتوقعة للمتهم

قانون العقوبات تناول عقوبة جريمة القتل، وأوضح أحمد عزت المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».