«محمود» تلقى 5 طعنات دفاعًا عن والده بسبب رش المياه بمنطقة «كوتسيكا»

في يوم شديد الحر وتحديدًا وقت الظهيرة وقف الرجل الستيني «عاشور» أمام منزله في «كوتسيكا»، بالمعادي يرش المياه في الشارع لتقليل الأتربة التي تحركها الرياح أمام محل تجاري خاص به «سوبر ماركت»، تطايرت المياه على شاب من جيرانه فتركت أثرًا من الطين على ملابسه فاستشاط غضبًا لينتهي الأمر بمشاجرة وجريمة قتل مروعة.

مشاجرة بسبب رش المياه

تلك الجريمة حدثت في المعادي قبل يومين، وراح ضحيتها شاب في منتصف العقد الثالث وهو «محمود عاشور»، نجل الرجل الستيني الذي كان يرش المياه، حيث تلقى الشاب 5 طعنات سددها الشاب الذي تشاجر مع والده، فأودت بحياته قبل وصوله المستشفى ووفقا لتحقيقات النيابة العامة أمس استعان المتهم «حسام.أ»، بـ4 من أصدقائه ساعدوه في تنفيذ الجريمة.

خطة القتل

وأفادت التحقيقات أن المتهم دخل في مشادة كلامية وتدافع بالأيدي مع والد المجني عليه بسبب تطاير المياه على ملابسه وتدخل الجيران وتم تسوية الأمر بفض المشاجرة وانصرف الشاب وبعدها عاد بصحبة أصدقائه وحاولوا الاعتداء على الرجل الستيني مرة أخرى فتدخل نجله «محمود»، للدفاع عنه وخلال المشاجرة نجح المتهمون في شل حركته وقتلوه طعنًا.

اعتراف المتهمين

واعترف المتهمون الخمسة أمام النيابة العامة بتفاصيل الجريمة وأنهم وجهوا الطعنات إلى المجني عليه قاصدين إرهابه وتأديبه بعد أن اعتدى عليهم بالسباب والشتائم هو ووالده، وزعم المتهمون أنهم لم يخططوا للقتل بل حدث نتيجة مشاجرة، ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل العمد وقررت حبسهم.

رواية والد الضحية

وتحفظت النيابة العامة على أداة الجريمة وهي سكين كانت بحوزة المتهم الرئيسي «حسام» وأرسلتها النيابة إلى الأدلة الجنائية لفحصها وموافاة النيابة بما أسفر عنه الفحص الفني، وطلبت النيابة تقرير الصفة التشريحية من مصلحة الطب الشرعي التي أجرت تشريح جثمان المجني عليه لبيان وفاته رسميًا، واستمعت النيابة لأقوال والد الضحية الذي شرح تفاصيل الجريمة مؤكدًا أن المتهمين تعمدوا قتل نجله عندما طلب منهم الانصراف بعد محاولتهم الاعتداء على والده في المرة الثانية التي عاد فيها المتهم الرئيسي بصحبة اصدقائه.

عقوبة المتهمين بقتل شاب في المعادي

يقول الخبير القانوني ياسر سد أحمد المحامي بالنقض إن جريمة مقتل الشاب «محمود»، في المعادي وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة تشير إلى أنها حدثت عن عمد لأن المتهم الرئيسي بيت النية على الانتقام بعد انصرافه من مكان المشاجرة التي جمعته مع والد المجني عليه، وعندما عاد بصحبة أصدقائه وهم شركاؤه في الجريمة تمكنوا من قتل المجني عليه مجتمعين وأن العقوبة المتوقعة وفق القانون هي الإعدام.