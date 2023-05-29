الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج.. تكلفتها 220 جنيها

بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل هدف أساسي لمبادرة فحص المقبلين على الزواج، والتي يُجرى فيها الكشف عن الأمراض غير السارية والأمراض المعدية والمنتقلة جنسيًا، والأمراض الوراثية والصحة الإنجابية وفحص فصيلة الدم ومُعامل RH.

وفي إطار سلسلة الخدمات المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج وخطواته، كما حدّدتها وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

الأوراق المطلوبة لفحص المقبلين على الزواج

حددت وزارة الصحة والسكان الأوراق المطلوبة لإجراء الفحوصات الطبية للمقبلين على الزوج، والتي جاءت على النحو التالي:

بالنسبة للمصريين يشترط وجود:

- بطاقة الرقم القومي للشخص نفسه.

- صورة الرقم القومي للطرف الآخر.

بالنسبة لغير المصريين يشترط وجود:

- جواز السفر أو وثيقة اللجوء.

- صورة إثبات الهوية للطرف الآخر.

إحضار صورة شخصية 6*4 بالنسبة للمصريين وغير المصريين عند طباعة الشهادة.

خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج

وجاءت خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج، على النحو التالي:

- أسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج.

- التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

- إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

موعد إجراء فحوصات المقبلين على الزواج

أوضحت وزارة الصحة أنّه يجب على المقبلين على الزواج إجراء الفحوصات الطبية قبل عقد القران بـ6 أشهر وبحد أقصى 14 يومًا.

تكلفة استخراج شهادة فحوصات المقبلين على الزواج

تصل رسوم استخراج الشهادة إلى 220 جنيهًا، شاملة التحاليل ومصروفات طباعة الشهادة.