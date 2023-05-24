«إكسترا نيوز» ترصد أهداف مبادرة فحص المقبلين على الزواج: جيل خال من الأمراض

عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا يرصد أهداف المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن عدد من الأمراض المعدية وغير السارية.

أهمية مبادرة فحص المقبلين على الزواج

وتأتي أهمية المبادرة للتأكد من خلو المقبلين على الزواج من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل، أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، أو انتقالها إلى أطفالهما.

أهداف المبادرة

ورصد التقرير أهداف المبادرة، التي انطلقت في 26 فبراير 2023، على النحو التالي:

- تجرى الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

- يتم إجراؤها بغرفة المشورة في الواحدت الصحية.

- يتم مناقشة النتائج في جلسة تتسم بالسرية والخصوصية.

- تهدف للوصول لجيل خالٍ من الأمراض الوراثية والمعدية.

- تستهدف إجراء 12 فحصًا طبيًا غير السارية والأمراض المعدية.

- تشمل فحص فيلة الدم، والأمراض الوراثية والاستبيان النفسي والصحة الإنجابية.