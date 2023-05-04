«صحة كفر الشيخ»: استخراج شهادة المقبلين على الزواج من أي مكان في المحافظة

أعلنت مديرية الصحة، بمحافظة كفر الشيخ، استخراج شهادات الفحص الطبي للمقبولين على الزواج بالمحافظة، من أي مركز على غير الذي قام الزوجين بالفحص الطبي به، من خلال دفع رسوم تبلغ 40 جنيها، قيمة استخراج الشهادة الطبية، تسهيلاً على المتقدمين للحصول عليها.

أعداد المتقدمين للحصول على الشهادة الطبية

أوضح مصدر طبي مطلع، بإدارة الأمومة والطفولة، بمديرية الصحة، في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن عدد الذين تقدموا للحصول على الشهادة الصحية للمقبولين على الزواج، على مستوى المحافظة، بلغ 3085 متقدما من المقبولين، وأن عدد الشهادات المستخرجة بلغ 2409 شهادات طبية.

11 مركزا لاستخراج الشهادات الطبية للزواج

يذكر أن عدد المراكز الطبية المتخصصة لاستخراج الشهادات الطبية للمقبولين على الزواج، بلغ 11 مكتبا موزعا على نطاق محافظة كفر الشيخ، حيث تبلغ الرسوم للشهادة والتحاليل للفرد 180 جنيها.

كما أن محافظة كفر الشيخ، بها 13 مركز إداريا، يبلغ عدد سكانها نحو 4 ملايين نسمة.