خطوات وإجراءات فحص المقبلين على الزواج.. «مناقشة النتائج في جلسة سرية»

تحت شعار «نطمن على صحتنا قبل ما نبني أسرتنا» انطلقت منذ عدة أشهر مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، ضمن مبادرة 100 ملين صحة، وهناك خطوات يجب اتباعها قبل عمل فحصوات المقلبين على الزواج.

خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج

وتستعرض «الوطن» خطوات إجراءات فحص المقبلين على الزواج كما حددتها وزارة الصحة والسكان، على النحو التالي:

- أسأل عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج

- التوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

- إجراء الفحوصات الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

أماكن فحص المقبلين على الزواج

لمعرفة أماكن فحص المقبلين على الزواج يمكنك اتباع الخطوات التالية:

- لمعرفة أقرب وحدة صحية يمكنك الاتصال بالخط الساخن: 15335، أو زيارة موقع 100 مليون صحة من هنـــــا.

- لمعرفة أماكن تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بكل محافظات الجمهورية من هنــــا

مواعيد عمل الوحدات

وتعمل الوحدات الصحية والمراكز المخصصة لفحص المقبلين على الزواج والموزعة على مستوى المحافظات، بشكل يومي عدا يوم الجمعة، من الساعة الـ9 صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

يجري استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يوما من إجراء التحاليل.

تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

هدف مبادرة فحص المقبلين على الزواج

الهدف من مبادرة فحص المقبلين على الزواج، بناء أسرة صحية خالية من الأمراض في المستقبل، فيتم الكشف عن الأمراض الأتية:

- الأمراض غير السارية.

- الأمراض المعدية والمنتقلة جنسيا.

- فصيلة الدم ومُعامل RH.

- الأمراض الوراثية.

- الصحة الإنجابية.

أسعار تحاليل فحص المقبلين على الزواج

تصل أسعار تحاليل فحص المقبلين على الزواج إلى 180 جنيها لكل طرف، وهو قيمة التحاليل التي تجرى، وتصلح الشهادة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.