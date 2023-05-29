تفاصيل مقتل عامل على يد سائق في مشاجرة بالوراق بسبب خلافات الجيرة

لقي عامل مصرعه بعد أن اعتدى عليه سائق باستخدام ماسورة حديدية على رأسه أودت بحياته في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة.

تفاصيل جريمة الوراق

تلقى اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود مشاجرة ومتوفي بشارع كورنيش الوراق، على الفور أمر العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال رجال المباحث بالانتقال إلى مكان الواقعة.

خلافات جيرة سابقة

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين عامل 50 سنة مقيم دائرة القسم «متوفي» متأثرا بإصاباته بضربه بماسورة حديد على رأسه أودت بحياته في الحال وبين سائق40 سنة بسبب خلافات جيرة سابقه بينهما، كما تبين أنه أثناء مقابلة الثاني بالأول في الشارع كورنيش الوراق حصلت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الثاني على الأول وفر هاربا، ألقي القبض عليه بعد ساعات من هروبه بأشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، فيما تم نقل جثمان المتوفي إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.