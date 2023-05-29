اعترافات المتهم بقتل صديقه بسبب جرعة مخدرات في الإسكندرية: «مكنش قصدي»

اعترف المتهم بقتل صديقه في منطقة المنتزه شرق محافظة الإسكندرية، بتفاصيل جريمته أثناء مثوله أمس أمام محقق النيابة، وقال المتهم إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين صديقه بسبب خلافات على جرعة مخدرات تطورت إلى تشابك بالأيدي، ما دفعه إلى إخراج مطواة من بين طيات ملابسه واعتدى عليه وسدد له عدة طعنات أودت بحياته في الحال.

وأضاف المتهم في التحقيقات، قائلًا: «ما كانش قصدي أقتله هو اللي ضربني الأول، محسيتش بنفسي غير وأنا بضربه بالمطواة»، وعقب الانتهاء من استجواب المتهم تم اقتياده إلى مسرح الجريمة وأجرى معاينة تصويرية، وسجَّلت النيابة الاعتراف بالصوت والصورة وعقب ذلك قررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ونسبت له تهمة القتل العمد وحيازة مواد مخدرة.

عقوبة المتهم بإصابة صديقه عمدا

من جهته، يقول الخبير الأمني حازم محمد، إن «المتهم بإصابة صديقيه في النزهة يخضع لعقوبة الإصابة العمد، وفق ما انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة التي جمعت أدلة الاتهام، وبناء على ذلك فإن عقوبته تصل إلى السجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو باستعمال أي أسلحة أو عُصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن 5 سنوات.