ما يجزئ في أضحية الغنم.. دار الإفتاء توضح

مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، يبدأ الكثير من المسلمين في مختلف الأماكن، تجهيز الأضحية التي سيقدمونها في عيد الأضحى 2023، وكل بما يستطيع من تقديم الأضحية، ولكن قد لا يعلم البعض منهم ما يجزئ في الأضحية؟.

ما يجزئ في الأضحية؟

وقبل حلول عيد الأضحى المبارك 2023، أوضحت دار الإفتاء المصرية في منشور عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، ما يجزئ من الأضحية، تسهيلا على الراغبين في تقديم الأضحية.

«الإفتاء» توضح: الواحدة من الغنم تجزئ عن المضحي وأهل بيته فقط

وأوضحت دار الإفتاء في منشورها، أنه تجزئ الأضحية عن المضحي وأهل بيته، في أنواع: «الغنم سواء من الضأن أو المعاز»، مضيفة أن هذا النوع تجزئ الواحدة منه عن المضحي، وعن أهل بيته فقط.

وحددت دار الإفتاء في منشور آخر آداب الأضحية، والتي جاء من بينها: «التأكد من سلامة الأضحية، لا تظهر لها آلة الذبح، استقبل القبلة، ألا يكون ذبحها بحضرة أضحية أخرى، أضجعها على جنبها، التأكد من إزهاق الروح قبل سلخها، تسمية الله والتكبير، الالتزم بالأماكن المخصصة للذبح، عدم ترك مخلفاتها في الشارع ولا تلوث بدنك وثيابك بالدماء»